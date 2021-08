Montsoreau Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Maine-et-Loire, Montsoreau Exposition « les 1001 vies des troglos » Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

Exposition « les 1001 vies des troglos » Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, 18 septembre 2021, Montsoreau. Exposition « les 1001 vies des troglos »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Leur histoire est longue et pleine de rebondissements. Entrez dans cet univers fascinant et découvrez leurs 1001 vies trépidantes à l’aide d’un livret-jeu. Aidez Mister Troglo à résoudre les énigmes et à retrouver la mémoire. Accès libre et gratuit. Découvrez en famille les cavités troglodytiques du territoire Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 15, avenue de la Loire 49730 Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montsoreau Autres Lieu Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Adresse 15, avenue de la Loire 49730 Montsoreau Ville Montsoreau lieuville Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Montsoreau