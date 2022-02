Exposition : Les 100 ans du fabuleux destin de la poupée Raynal Hatten Hatten Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Exposition : Les 100 ans du fabuleux destin de la poupée Raynal
Hatten
2022-04-23 – 2022-10-16
Hatten Bas-Rhin

À travers une visite guidée, venez découvrir une exposition jamais vue en France à l'occasion du centenaire de la Poupée Raynal (1922-2022) ! De nombreuses photos de l'atelier de la Maison Raynal, une rétrospective sur 50 ans de créations, des cadeaux diplomatiques et des Fleurons Français habillés de Haut Couture (1922-1974) dans leurs tenues d'origines complèteront l'histoire des poupées.

+33 3 88 80 13 39

