Exposition L’Ère d’hier Agapé Hub Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition L’Ère d’hier Agapé Hub, 26 janvier 2023, Paris. Du jeudi 26 janvier 2023 au lundi 13 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

L’ère d’hier réunit deux artistes aux médiums distincts, Debbie REEVE et Régine BENIT JOSEFA, qui se rejoignent en un point, celui de cristalliser des éléments naturels associés à leur parcours géographique. Debbie Reeve et Régine Benit Josefa dressent des paysages où le silence règne sur le thème de la fossilisation. Aussi bien par l’herbier que par la représentation de roches, il est question de toucher du doigt les stratifications qui proposent des lectures multiples de la vie des artistes. Plus d’info sur les artistes ; https://www.debbiereeve.com et https://www.instagram.com/regine_benit_josefa Agapé Hub 50 rue Meslay 75003 Paris Contact : https://www.agapehub.fr contact@agapehub.fr https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.instagram.com/agape_hub_paris

©AgapeHub Exposition l’Ère d’hier

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Agapé Hub Adresse 50 rue Meslay Ville Paris lieuville Agapé Hub Paris Departement Paris

Agapé Hub Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition L’Ère d’hier Agapé Hub 2023-01-26 was last modified: by Exposition L’Ère d’hier Agapé Hub Agapé Hub 26 janvier 2023 Agapé Hub Paris Paris

Paris Paris