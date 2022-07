Exposition L’équilibre des reflets Pau, 11 juillet 2022, Pau.

Exposition L’équilibre des reflets

38 Rue Louis Barthou Pau Pyrénées-Atlantiques

2022-07-11 10:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

Pau

Pyrénées-Atlantiques

EUR L’abandon et la ruine sont les thèmes principaux de Florent Bordinat. Le temps et la nature transforment le lieu en quelque chose de poétique. Le miroir de l’humanité ? La qualité de rendu hyperréaliste laisse perplexe l’observateur. S’agit-t-il d’un lieu imaginé ou non ?

Jérôme Evrard brouille les limites entre le monde naturel et le vivant de ses personnages sortis de son imaginaire. Nous sommes tous issus de la nature, nous y vivons, nous y mourrons. Ces visages parfois se fondent dans des textures qui font penser à des écorces d’arbres. Quelques insectes nous rappellent à quel point nous sommes fragiles. L’homme en communion avec la nature : Rêve, fantasme ou réalité ?

Entrée libre et gratuite. Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Vernissage le 22 juillet à 19h

L’abandon et la ruine sont les thèmes principaux de Florent Bordinat. Le temps et la nature transforment le lieu en quelque chose de poétique. Le miroir de l’humanité ? La qualité de rendu hyperréaliste laisse perplexe l’observateur. S’agit-t-il d’un lieu imaginé ou non ?

Jérôme Evrard brouille les limites entre le monde naturel et le vivant de ses personnages sortis de son imaginaire. Nous sommes tous issus de la nature, nous y vivons, nous y mourrons. Ces visages parfois se fondent dans des textures qui font penser à des écorces d’arbres. Quelques insectes nous rappellent à quel point nous sommes fragiles. L’homme en communion avec la nature : Rêve, fantasme ou réalité ?

Entrée libre et gratuite. Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Vernissage le 22 juillet à 19h

+33 6 31 84 36 51

L’abandon et la ruine sont les thèmes principaux de Florent Bordinat. Le temps et la nature transforment le lieu en quelque chose de poétique. Le miroir de l’humanité ? La qualité de rendu hyperréaliste laisse perplexe l’observateur. S’agit-t-il d’un lieu imaginé ou non ?

Jérôme Evrard brouille les limites entre le monde naturel et le vivant de ses personnages sortis de son imaginaire. Nous sommes tous issus de la nature, nous y vivons, nous y mourrons. Ces visages parfois se fondent dans des textures qui font penser à des écorces d’arbres. Quelques insectes nous rappellent à quel point nous sommes fragiles. L’homme en communion avec la nature : Rêve, fantasme ou réalité ?

Entrée libre et gratuite. Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Vernissage le 22 juillet à 19h

équilibre des reflets

Pau

dernière mise à jour : 2022-07-03 par