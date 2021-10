EXPOSITION “L’ÉPREUVE DES CORPS” Montpellier, 13 novembre 2021, Montpellier.

EXPOSITION “L’ÉPREUVE DES CORPS” Montpellier

2021-11-13 – 2022-02-13

Montpellier Hérault

Ne manquez pas la prochaine exposition du MOCO "L'épreuve des corps" du 13 novembre 2021 au 13 février 2022 !

►Dans une ville des savoirs et de médecine, c’est une poétique de la figure humaine qu’explore la nouvelle exposition du MO.CO. Hôtel des collections. 28 artistes s’en emparent et démontrent que l’image du corps est aussi l’image de la psyché.

La représentation du corps traverse l’histoire de l’art. Comment les artistes actuels, à la suite de Michel Ange, Rubens, Courbet, Alberto Giacometti ou Francis Bacon, pour ne citer que quelques-uns des artistes qui ont travaillé la chair, s’approprient la notion de corps ? Comment figurer l’humain aujourd’hui ?

Au MO.CO. Hôtel des collections, une cinquantaine d’œuvres créées entre 1977 et 2020 s’emparent du corps. Il ne s’agit pas de montrer des corps autopsiés, mais de faire un examen minutieux de la figure humaine telle que représentée par les artistes, du corps comme moyen d’expression, d’expérience, et de recherche formelle et esthétique, indissociable des évolutions sociales, politiques et culturelles.

La majorité des œuvres sont montrées en France pour la première fois.

En partenariat avec la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin, Italie

Un programme de conférences et de performance accompagne le projet.

Pass sanitaire obligatoire

Montpellier

