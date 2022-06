EXPOSITION : L’EPOPÉE INFINIE Châteauvillain, 3 juillet 2022, Châteauvillain.

EXPOSITION : L’EPOPÉE INFINIE Châteauvillain

2022-07-03 – 2022-09-11

Châteauvillain 52120

4 Route de Châtillon MAISON LAURENTINE Site Le Chameau (face à l’Intermarché) Châteauvillain L’ÉPOPÉE INFINIE

récit multimédia immersif …

Une « machine » poétique et heureuse composée d’images, de sons et de senteurs réunis pour célébrer la puissance de l’amour et de la joie comme figures de résistance à la sauvagerie, à l(hystérie séparatiste, à la désinvolture des puissants, à la banalisation de la misère, à la grossièreté de l’actualité.

Ce rituel, riche de multiples contributions de nombreux photographes, peintres, plasticiens, chanteurs, musiciens, danseuses et danseurs, vidantes et chamanes et poètes se déploiera sur une mosaïque de scènes assemblées en matrice que le visiteur sera invité à pénétrer pour l’expérimenter.

Sa présence révélera l’essence et le mystère de la création, comme autant de fontaines de jouvence disséminées dans un champ de mines.

TOUT LE PROGRAMME : dans les coordonnées, cliquez sur le lien BLOG – En savoir plus

contactlaurentine@googlemail.com +33 6 06 95 64 55 http://www.nouvelle-laurentine-expedition.com/

L’ÉPOPÉE INFINIE

récit multimédia immersif …

Une « machine » poétique et heureuse composée d’images, de sons et de senteurs réunis pour célébrer la puissance de l’amour et de la joie comme figures de résistance à la sauvagerie, à l(hystérie séparatiste, à la désinvolture des puissants, à la banalisation de la misère, à la grossièreté de l’actualité.

Ce rituel, riche de multiples contributions de nombreux photographes, peintres, plasticiens, chanteurs, musiciens, danseuses et danseurs, vidantes et chamanes et poètes se déploiera sur une mosaïque de scènes assemblées en matrice que le visiteur sera invité à pénétrer pour l’expérimenter.

Sa présence révélera l’essence et le mystère de la création, comme autant de fontaines de jouvence disséminées dans un champ de mines.

TOUT LE PROGRAMME : dans les coordonnées, cliquez sur le lien BLOG – En savoir plus

Châteauvillain

dernière mise à jour : 2022-01-18 par