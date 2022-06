Exposition L’épopée des Rotrou, seigneurs de Nogent et comtes du Perche (970-1226)

Exposition L’épopée des Rotrou, seigneurs de Nogent et comtes du Perche (970-1226), 11 juin 2022, . Exposition L’épopée des Rotrou, seigneurs de Nogent et comtes du Perche (970-1226)

2022-06-11 – 2022-09-25 Dans le cadre du millénaire du château, le musée de l’Histoire du Perche consacre une exposition temporaire estivale aux Rotrou, puissants princes féodaux. Ces seigneurs sont les créateurs du comté du Perche. L’exposition s’attache à éclairer cette dynastie des comtes du Perche qui ne forgèrent pas uniquement l’Histoire du Perche mais furent également acteurs de l’Histoire, tant européenne qu’extra-européenne. Le voyage proposé permettra d’aborder les possessions des Rotrou, les alliances politiques et familiales, au cœur des dynasties royales, les fondations et les maillages militaires, les fondations d’établissements religieux, les guerres, la reconquête et les croisades, l’économie, les frappes monétaires et expressions du pouvoir, la puissance politique, l’architecture du donjon…etc Dans le cadre du millénaire du château, le musée de l’Histoire du Perche consacre une exposition temporaire estivale aux Rotrou, puissants princes féodaux. Ces seigneurs sont les créateurs du comté du Perche. Dans le cadre du millénaire du château, le musée de l’Histoire du Perche consacre une exposition temporaire estivale aux Rotrou, puissants princes féodaux. Ces seigneurs sont les créateurs du comté du Perche. L’exposition s’attache à éclairer cette dynastie des comtes du Perche qui ne forgèrent pas uniquement l’Histoire du Perche mais furent également acteurs de l’Histoire, tant européenne qu’extra-européenne. Le voyage proposé permettra d’aborder les possessions des Rotrou, les alliances politiques et familiales, au cœur des dynasties royales, les fondations et les maillages militaires, les fondations d’établissements religieux, les guerres, la reconquête et les croisades, l’économie, les frappes monétaires et expressions du pouvoir, la puissance politique, l’architecture du donjon…etc ville nogent dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville