Du 11 avril au 11 juin 2022, à la médiathèque René Quillivic de Plouhinec, plongez à la découverte de l'œuvre du bédéiste Patrice Pellerin avec une exposition de planches de la BD l'Épervier. L'univers du plus téméraire des corsaires bretons n'aura plus de secrets pour vous.

mediatheque@plouhinec.bzh +33 2 98 70 81 87 http://mediatheque.plouhinec.bzh/

