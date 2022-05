Exposition: Léon Bonnat, peintre il y a cent ans Bayonne, 8 juillet 2022, Bayonne.

Exposition: Léon Bonnat, peintre il y a cent ans Musée Basque 37 Quai des corsaires Bayonne

2022-07-08 – 2022-12-31 Musée Basque 37 Quai des corsaires

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

L’année 2022 marque le centenaire de la mort de Léon Bonnat, figure tutélaire du musée des beaux-arts de la Ville de Bayonne, l’actuel musée Bonnat-Helleu. Il légua pour sa cité natale une collection d’œuvres d’art parmi les plus estimées de France, comprenant un ensemble conséquent d’œuvres de Bonnat lui-même. L’exposition s’articulera selon un parcours tant chronologique que thématique, réunissant des œuvres majeures de collections publiques et privées, du musée Bonnat-Helleu, du musée d’Orsay, du château de Versailles et des musées de la Ville de Paris. Elle proposera de retracer la riche carrière de Léon Bonnat, en montrant l’évolution de son style, la diversité de ses influences, et la pluralité de ses thématiques, de ses premiers succès de peintre d’histoire à ses portraits officiels célèbres, en passant par ses œuvres orientalistes, sa production paysagiste et ses grands décors.

L’année 2022 marque le centenaire de la mort de Léon Bonnat, figure tutélaire du musée des beaux-arts de la Ville de Bayonne, l’actuel musée Bonnat-Helleu. Il légua pour sa cité natale une collection d’œuvres d’art parmi les plus estimées de France, comprenant un ensemble conséquent d’œuvres de Bonnat lui-même. L’exposition s’articulera selon un parcours tant chronologique que thématique, réunissant des œuvres majeures de collections publiques et privées, du musée Bonnat-Helleu, du musée d’Orsay, du château de Versailles et des musées de la Ville de Paris. Elle proposera de retracer la riche carrière de Léon Bonnat, en montrant l’évolution de son style, la diversité de ses influences, et la pluralité de ses thématiques, de ses premiers succès de peintre d’histoire à ses portraits officiels célèbres, en passant par ses œuvres orientalistes, sa production paysagiste et ses grands décors.

+33 5 59 59 08 98

L’année 2022 marque le centenaire de la mort de Léon Bonnat, figure tutélaire du musée des beaux-arts de la Ville de Bayonne, l’actuel musée Bonnat-Helleu. Il légua pour sa cité natale une collection d’œuvres d’art parmi les plus estimées de France, comprenant un ensemble conséquent d’œuvres de Bonnat lui-même. L’exposition s’articulera selon un parcours tant chronologique que thématique, réunissant des œuvres majeures de collections publiques et privées, du musée Bonnat-Helleu, du musée d’Orsay, du château de Versailles et des musées de la Ville de Paris. Elle proposera de retracer la riche carrière de Léon Bonnat, en montrant l’évolution de son style, la diversité de ses influences, et la pluralité de ses thématiques, de ses premiers succès de peintre d’histoire à ses portraits officiels célèbres, en passant par ses œuvres orientalistes, sa production paysagiste et ses grands décors.

© Bayonne, musée Bonnat-Helleu / cliché : A. Vaquero

Musée Basque 37 Quai des corsaires Bayonne

dernière mise à jour : 2022-05-09 par