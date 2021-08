Langon Centre culturel des Carmes Gironde, Langon Exposition “Léo Drouyn et le paysage” Centre culturel des Carmes Langon Catégories d’évènement: Gironde

### Exposition, visites guidées et conférences. Les arbres et la nature, première grande exposition d’œuvres originales de l’artiste Leo Drouyn, paysagiste, où s’exprime sa sensibilité romantique. En partenariat avec le Centre culturel des Carmes, la municipalité de Langon et les Amis de Leo Drouyn. Commissaire de l’exposition : Bernard Larrieu, auteur de « Entre art et science, Leo Drouyn cet illustre inconnu » Commissaire adjointe : Anne-Marie Migayron Samedi 18 septembre : 11h00 : Vernissage de l’exposition 14h30 et 15h45 : viistes guidées de l’exposition 17h00 : Conférence de Bernard Larrieu “Léo Drouyn et l’école bordelaise du paysage au XIXe siècle”. Dimanche 19 septembre : 10h30 : visite commentée de l’exposition

