EXPOSITION “L’ENVERS DU DÉCOR” Fresnay-sur-Sarthe, 2 novembre 2021, Fresnay-sur-Sarthe.

EXPOSITION “L’ENVERS DU DÉCOR” 2021-11-02 – 2021-11-15 Passage Saint-Jacques, Rue du Docteur Horeau Médiathèque Camille Bardou

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

La Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe s’associe avec les bibliothèques d’Ancinnes, de St Georges le Gaultier, et Sarthe Lecture, pour mettre à l’honneur les livres pour la jeunesse, dans une manifestation que nous avons nommée PASSAGES. À cette occasion, Annabelle Buxton vous invite à découvrir tous les secrets de la création de son livre, des dessins préparatoires à ses techniques de peinture. En plus d’exposer ses illustrations originales à la médiathèque, elle proposera des ateliers, en classe, ou tout-public, et participera à notre table-ronde consacrée à la littérature jeunesse.

Une table ronde “Regards croisés sur la littérature jeunesse” aura lieu le samedi 13 novembre à 17h30 avec Annabelle Buxton bien sûr, mais aussi Pierre Delye (auteur et conteur), Christine Morault (éditions Memo), Célia Fouquet-Choplin (bibliothécaire spécialisée jeunesse), et Gwendal Oulès (librairie Récréalivres), pour des discussions passionnées et passionantes !

Médiathèque Camille Bardou ouverte le mardi de 16h à 18h30, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, le vendredi de 12h30 à 17h et le samedi de 9h30 à 12h30.

Découvrez le travail d’Annabelle Buxton à la Médiathèque Camille Bardou de Fresnay-sur-Sarthe.

+33 2 43 33 35 41

La Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe s’associe avec les bibliothèques d’Ancinnes, de St Georges le Gaultier, et Sarthe Lecture, pour mettre à l’honneur les livres pour la jeunesse, dans une manifestation que nous avons nommée PASSAGES. À cette occasion, Annabelle Buxton vous invite à découvrir tous les secrets de la création de son livre, des dessins préparatoires à ses techniques de peinture. En plus d’exposer ses illustrations originales à la médiathèque, elle proposera des ateliers, en classe, ou tout-public, et participera à notre table-ronde consacrée à la littérature jeunesse.

Une table ronde “Regards croisés sur la littérature jeunesse” aura lieu le samedi 13 novembre à 17h30 avec Annabelle Buxton bien sûr, mais aussi Pierre Delye (auteur et conteur), Christine Morault (éditions Memo), Célia Fouquet-Choplin (bibliothécaire spécialisée jeunesse), et Gwendal Oulès (librairie Récréalivres), pour des discussions passionnées et passionantes !

Médiathèque Camille Bardou ouverte le mardi de 16h à 18h30, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, le vendredi de 12h30 à 17h et le samedi de 9h30 à 12h30.

dernière mise à jour : 2021-10-19 par