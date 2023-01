Exposition – L’envers des pentes et 36 rêves Plateau d’Hauteville Plateau d'Hauteville Plateau d'Hauteville Catégories d’Évènement: Ain

Exposition – L'envers des pentes et 36 rêves
Centre d'Art Contemporain de Lacoux
Hauteville-Lompnes, Lacoux
Plateau d'Hauteville, Ain

2023-02-25 14:00:00 – 2023-02-25 18:00:00

Hauteville-Lompnes
Centre d'Art Contemporain de Lacoux

Restitution des résidences l'envers des pentes : https://lenversdespentes.com/

Installation vidéo de Félicien Bonniot : http://felicienbonniot.com/ et Jean-Sébastien Nouveau : http://lesmarquises.net/
publics.caclacoux@gmail.com
+33 6 21 24 83 26
http://cacl.info/

