Exposition : L’Entre de Ann Bernachin d Brest, 10 novembre 2021, Brest.

Exposition : L’Entre de Ann Bernachin d Maison de la Fontaine 18, rue de l’Eglise Brest

2021-11-10 – 2021-12-31 Maison de la Fontaine 18, rue de l’Eglise

Brest 29200

L’Entre est partie de l’idée de placer le spectateur dans l’entre deux. Entre l’Ici et l’Ailleurs, ce positionnement où le temps semble s’arrêter permet d’observer, contempler, d’être attentif aux détails. Cet autre point de vue ou pas de côté fait découvrir de nouvelles perspectives.

Cette exposition présente une nature revisitée à partir de végétaux communs récoltés au fil des ans. L’artiste Ann Bernachin observe leurs structures, leur transparence ou d’autres détails qui seront plus tard travaillés en les déconstruisant pour créer une nature parallèle à la nôtre. Ce jeu de miroir déformant du réel invite vers un Ailleurs encore lié à l’Ici pour que l’observateur ne soit pas tout à fait déconnecté de son quotidien et que, par le jeu des similitudes et des différences, un trouble s’opère. Dans ces œuvres, parfois, on ne distingue plus l’artificiel du naturel. C’est dans ce moment d’observation que l’on découvre un émerveillement de la nature qui nous entoure.

L’Entre c’est aussi le lien entre deux choses, parfois entre des oppositions, des ambiguïtés ou des paradoxes. C’est là où l’on ressent, où surgit la poésie qui fait naître la réflexion sur notre rapport au monde, à la vie.

Les matières végétales choisies sont souvent fragiles et pourtant éternelles grâce à leur renouvellement perpétuel. Les végétaux se transforment sans cesse au fil des saisons, ils vivent des mutations multiples souvent extraordinaires et dignes d’un film de science-fiction ! Cette prise de conscience créée des émotions qui nous reconnectent inconsciemment à nos origines, notre histoire, notre rapport au vivant.

Télécharger la présentation de l’exposition (PDF, 2,5 Mo) – Version accessible (ODT, 26Ko)

Rencontres de l’artiste avec le public :

Rencontre grand public (sans inscription) : le samedi 13/11 – de 14h30 à 18h30

Rencontre sur inscription : les samedis 4/12 et 18/12 – de 14h30 à 18h30

Possibilités de visites supplémentaires par groupe (15 personnes max.)

Réservations au moins 8 jours avant au 02 98 00 80 80 ou maisondelafontaine@mairie-brest.fr

Exposition ouverte du 10 novembre au 31 décembre

du mardi au samedi de 14h30 à 18h30

le mercredi 10h > 12h . de 14h30 à 18h30

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

Entrée gratuite et uniquement sur inscription -> 02.98.00.82.48 culture-animation@mairie-brest.fr

+33 2 98 05 45 89 http://maisondelafontaine.brest.fr/

