Exposition : L’ennui 2.0, 29 avril 2023, Orthez Orthez.

Exposition : L’ennui 2.0

Allée Joseph Kessel Orthez Pyrénées-Atlantiques

2023-04-29 – 2023-06-29

Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Orthez

EUR 0 Emma Riviera et Alexandre Gorget proposent de travailler avec le médium photographique et celui de l’écriture autour de la notion de narration de l’ennui : comment détourner, raconter et expérimenter l’ennui pour en faire une expérience enrichissante ?

Sous la forme d’un roman-photo en le réactualisant à partir de story des réseaux sociaux les élèves mettront en scène une fiction autour de l’ennui quotidien dans leur vie.

+33 5 59 69 41 12 Centre d’art image imatge

image imatge

Orthez

