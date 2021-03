Exposition – L’énergie des étoiles Salle du Tournebride- Verlinghem, 15 mars 2021-15 mars 2021, Verlinghem.

Exposition – L’énergie des étoiles

du lundi 15 mars au samedi 27 mars à Salle du Tournebride- Verlinghem

Comment les étoiles font-elle pour briller aussi longtemps ? Cette énigme de l’énergie stellaire a tenu en haleine des générations de scientifiques !

Le Soleil, seule étoile que nous pouvons étudier de près, a fait l’objet de bien des hypothèses et calculs. Et s’il était constitué de charbon et d’oxygène en train de brûler ? Dans ce cas, il se consumerait en seulement 5 000 ans. Et si son énergie provenait d’un lent effondrement sur lui-même ? Il s’éteindrait en un peu plus de 20 000 ans.

Et si …

Jusqu’au début du XXème siècle, aucune source d’énergie connue alors ne peut expliquer comment le Soleil brille depuis plusieurs milliards d’années !

La physique contemporaine a depuis mis un terme à la controverse.

D’où vient l’énergie des étoiles ? Comment se transfert-elle du centre vers la surface ? Quels en sont les incidences sur les planètes environnantes ? Maintenant que les astronomes en comprennent les mécanismes, d’ambitieux projets espèrent la reproduire sur Terre comme source d’énergie quasi-inépuisable.

Plongez au cœur des étoiles et découvrez le secret de leur longévité.

Si vous êtes professionnel, renseignez-vous sur cette exposition en téléchargeant la fiche catalogue :

[[https://forumdepartementaldessciences.fr/wp-content/uploads/2019/02/fiche-catalogue-energie-des-etoiles.pdf](https://forumdepartementaldessciences.fr/wp-content/uploads/2019/02/fiche-catalogue-energie-des-etoiles.pdf)](https://forumdepartementaldessciences.fr/wp-content/uploads/2019/02/fiche-catalogue-energie-des-etoiles.pdf)

Gratuit, selon les conditions de sécurité sanitaire en vigueur sur le lieu d’accueil

Exposition itinérante dans le cadre de l’Appel à Projet : Les Etoiles, sources d’énergie

Salle du Tournebride- Verlinghem allée du tournebride 59611 Verlinghem Verlinghem



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T09:00:00 2021-03-15T17:00:00;2021-03-16T09:00:00 2021-03-16T17:00:00;2021-03-17T09:00:00 2021-03-17T17:00:00;2021-03-18T09:00:00 2021-03-18T17:00:00;2021-03-19T09:00:00 2021-03-19T17:00:00;2021-03-20T09:00:00 2021-03-20T17:00:00;2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T17:00:00;2021-03-23T09:00:00 2021-03-23T17:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T17:00:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T17:00:00;2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T17:00:00;2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T17:00:00