Exposition « l’encre noire… et les couleurs » Exposition « l’encre noire… et les couleurs » De Ludmilla Barynska Beillaud. Peinture. 1 – 21 mai Maison du Patrimoine Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T14:00:00+02:00 – 2024-05-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-21T14:00:00+02:00 – 2024-05-21T19:00:00+02:00

De Ludmilla Barynska Beillaud.

Peinture.

