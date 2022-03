EXPOSITION – LEGO Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

EXPOSITION – LEGO Thionville, 2 avril 2022, Thionville. EXPOSITION – LEGO Salle du Casino 43 rue de paris Thionville

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00 Salle du Casino 43 rue de paris

Thionville Moselle Exposition 100% Lego

Vous y retrouverez une exposition, ainsi qu’une buvette, des jeux, une bourse et une tombola.

Gratuit pour les moins de 5 ans. casbrick@outlook.com Cas’Brick

Salle du Casino 43 rue de paris Thionville

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Salle du Casino 43 rue de paris Ville Thionville lieuville Salle du Casino 43 rue de paris Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

EXPOSITION – LEGO Thionville 2022-04-02 was last modified: by EXPOSITION – LEGO Thionville Thionville 2 avril 2022 Moselle thionville

Thionville Moselle