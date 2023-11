Cet évènement est passé Exposition Lego – La conquête de l’espace Mairie du 17e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Exposition Lego – La conquête de l'espace Mairie du 17e arrondissement Paris, 16 octobre 2023, Paris. Du lundi 16 octobre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

samedi

de 09h00 à 12h30

jeudi

de 08h30 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, vendredi

de 08h30 à 17h00

Tout public. gratuit

Les LEGO réinvestissent la Mairie du 17e cette année, avec une exposition consacrée à l’Espace. Du 16 octobre au 26 novembre, la Mairie du 17e arrondissement accueille l’exposition LEGO « La Conquête de l’Espace ». Cette exposition extraordinaire promet de captiver les jeunes explorateurs en herbe. Des maquettes impressionnantes aux ateliers interactifs, l’exposition offre une expérience éducative et ludique pour les enfants de tous âges. Pour Eric Jousse, directeur et commissaire de l’exposition, il s’agit de faire découvrir l’histoire de l’espace de manière palpitante, inspirant ainsi les futurs astronautes. Rejoignez-nous pour une aventure spatiale inoubliable, parfaite pour toute la famille ! Mairie du 17e arrondissement 16-20, rue des Batignolles 75017 Paris Contact : https://mairie17.paris.fr/pages/exposition-lego-la-conquete-de-l-espace-25114

