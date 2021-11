Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000, Le Puy-en-Velay Exposition “LEGO® d’Harry Potter” Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: 43000

Le Puy-en-Velay

Exposition “LEGO® d’Harry Potter” Le Puy-en-Velay, 23 novembre 2021, Le Puy-en-Velay. Exposition “LEGO® d’Harry Potter” théâtre place du Breuil Le Puy-en-Velay

2021-11-23 – 2021-12-30 théâtre place du Breuil

Le Puy-en-Velay 43000 HARRY POTTER® S’INVITE AU PUY-EN-VELAY POUR NOËL !

Exposition exceptionnelle créée par LEGO® qui réunira pour la première fois tout l’univers de ce personnage emblématique. https://spectacles-envelay.com/2021/09/30/harry-potter-sinvite-au-puy-en-velay-pour-noel/ théâtre place du Breuil Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 43000, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse théâtre place du Breuil Ville Le Puy-en-Velay lieuville théâtre place du Breuil Le Puy-en-Velay