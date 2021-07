Antony Parvis de l'église Saint-Saturnin Antony, Hauts-de-Seine Exposition « L’église Saint-Saturnin à travers les siècles » Parvis de l’église Saint-Saturnin Antony Catégories d’évènement: Antony

Hauts-de-Seine

Parvis de l’église Saint-Saturnin, le dimanche 19 septembre à 10:00

### « L’église Saint-Saturnin à travers les siècles » **Visite libre** Découvrez l’histoire de l’église Saint-Saturnin depuis sa construction jusqu’à aujourd’hui grâce aux panneaux ludiques disposés sur son parvis. Les enfants pourront s’ils le souhaitent profiter de l’exposition grâce à un livret-jeu disponible au stand d’information du Service Culturel.

Visite libre tout au long de la journée.

Parvis de l'église Saint-Saturnin Place de l'Église 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

