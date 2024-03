Exposition « Légendes de Normandie » Rue du Géricault Mortain-Bocage, vendredi 1 mars 2024.

Exposition « Légendes de Normandie » Rue du Géricault Mortain-Bocage Manche

Vendredi

Les légendes vous sont racontées en audio guide autour de 10 gravures de Mathilde Loisel. Cette exposition est l’occasion de (re)découvrir ces nombreuses légendes de Normandie, en particulier, celles du Mortainais. Une ouverture sur le fantastique et le merveilleux qui sont bien souvent empreints de réalité. Exposition conseillée aux adolescents et adultes, visible aux horaires habituels d’ouverture de la médiathèque Victor Gastebois. Entrée libre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-31

Rue du Géricault Mortain

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie mediatheque.mortain@msm-normandie.fr

