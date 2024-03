EXPOSITION « LÉGENDE ET SOUVENIRS » – ANDRÉ BATUT Saint-Alban-sur-Limagnole, mardi 28 mai 2024.

Artiste créateur, chasseur d’images dans un monde vivant au cœur des légendes et des secrets. Un peu d’humour, un peu de vie et les mouvements de ma plume d’oie harmonisent l’encre de mes couleurs, illuminant mon chevalet dans un écrin de verdure au parfum de la nature et de la liberté.

Paysages, portraits, architectures, abstraits composent mon panel artistique. Une variation de pointillisme et de traits judicieusement définis, décomposant les ombres et lumières aux nuances confondues, représentent la créativité de mes réalisations.

Apprécie mon talent, échange ma passion et admire l’univers de mes œuvres au détour de ton chemin. Une vitrine éblouissante de mes créations uniques et variées à découvrir à l’Office de Tourisme Margeride en Gévaudan au Château de SAINT-ALBAN SUR-LIMAGNOLE.

Entrée libre EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 09:00:00

fin : 2024-06-28 17:30:00

Le Château

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

