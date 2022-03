Exposition ” L’égalité ça se travaille” de Serge Bloch Centre Paris Anim’ Point du Jour Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition ” L’égalité ça se travaille” de Serge Bloch Centre Paris Anim’ Point du Jour, 7 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 07 mars 2022 au vendredi 18 mars 2022 :

gratuit

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes : Exposition de dessins crées par l’illustrateur Serge Bloch. Exposition organisée au centre Paris Anim’ Point du Jour en partenariat avec le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris – SSP16. Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre Paris 75016 Contact : 01 46 51 03 15 capointdujour@actisce.org Date complète :

