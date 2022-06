Exposition « Legacy » de Yann-Arthus Bertrand Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

2022-07-09 – 2022-10-31

11 EUR

– par le Château de Sully sur Loire –

– en partenariat avec la Société Baluze – Une exposition inédite des photos du célèbre photographe Yann-Arthus Bertrand. Comme un puissant cri du cœur, il nous fait partager une vision sensible et radicale de notre monde au travers de ces clichés. chateau.sully@loiret.fr +33 2 38 36 36 86 https://www.chateausully.fr/

– en partenariat avec la Société Baluze – Une exposition inédite des photos du célèbre photographe Yann-Arthus Bertrand. Comme un puissant cri du cœur, il nous fait partager une vision sensible et radicale de notre monde au travers de ces clichés. YANN-ARTHUS BERTRAND

