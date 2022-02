Exposition l’Effet Matilda Médiathèque de balma, 7 mars 2022, Balma.

Exposition l’Effet Matilda

du lundi 7 mars au samedi 12 mars à Médiathèque de balma

Exposition l’Effet Matilda ————————– Alors que les femmes représentent environ 50% des effectifs dans la filière scientifique du baccalauréat, on ne trouve que 35% de chercheuses, lesquelles ne sont plus que 11% dans les hauts postes académiques. À peine 3% des prix Nobel scientifiques ont été attribués à des femmes depuis leur création en 1901. Alors, les femmes et les sciences, ça fait deux ? Sinon, comment expliquer les causes de cette sous-représentation des femmes dans le monde scientifique ou les métiers techniques ? L’une des explications réside dans l’effet Matilda, nommé ainsi en 1993 par l’historienne des sciences, Margaret Rossiter, en référence à la militante féministe Matilda Joslyn Gage. Matilda avait remarqué, dès le 19e siècle, que les pensées intellectuelles des femmes étaient souvent attribuées à des hommes. **L’effet Matilda désigne donc l’occultation, le déni, le vol ou la minimisation de la contribution des femmes à la recherche et à d’importantes découvertes trop souvent attribuées à des collègues masculins.** À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une exposition mettait en avant huit femmes scientifiques qui ont fait d’immenses découvertes, mais qui restent trop méconnues : * **Rosalind Franklin**, cristallographe chimiste, qui a découvert la structure en double hélice de l’ADN, * **Chien-Shiung Wu**, physicienne, pour ses découvertes en mécanique quantique sur les lois de conservation de la parité, * **Marie Tharp**, géologue océanographe, qui a découvert les dorsales océaniques, * **Marthe Gautier**, médecin pédiatre, qui a co-découvert le chromosome de la trisomie 21 * **Amalie Emmy Noerther**, mathématicienne et physicienne, à l’origine de la théorie Noerther, * **Jocelyn Bell,** astrophysicienne, qui a découvert le premier pulsar, * **Lise Meitner**, physicienne, qui a découvert la fission nucléaire, * **Nettie Marie Stevens,** généticienne, qui a découvert les chromosomes sexuels Une coproduction avec l’association Femmes & Sciences et le CNRS Occitanie Ouest. ### **Du 1er février au 1er mars :** ### Rdv à la médiathèque et Ville de Cornebarrieu * mardi : 14h-18h * mercredi et vendredi : 10h-19h * samedi : 10h-13h ### **Du 7 au 12 mars :** ### Rdv à la maison de quartier : médiathèque et Ville de Balma // En savoir plus [Pour aller plus loin](https://fr.calameo.com/read/0029927807d9931dec2bc?page=1) _Crédit photo : ©QuaidesSavoirs_

Entrée libre, tout public et gratuit

Dans le cadre de la fête de la science, les médiathèques de Balma et Cornebarrieu mettent les femmes scientifiques à l’honneur avec l’exposition “L’effet Matilda”.

