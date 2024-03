Exposition « L’effet Matilda » à la salle de la mairie à Fonbeauzard Mairie de Fonbeauzard Fonbeauzard, mercredi 15 mai 2024.

Exposition « L'effet Matilda » à Fonbeauzard, dans le cadre de notre programmation sur les femmes scientifiques ! 15 – 29 mai Mairie de Fonbeauzard Gratuit

Venez voir notre exposition « L’effet Matilda » à la salle de la mairie à Fonbeauzard

Du 15 au 29 mai 2024

« L’effet Matilda » est une exposition réalisée par le Quai des Savoirs, l’association Femmes & Sciences et la délégation du CNRS Occitanie Ouest.

L’effet Matilda désigne le déni ou la minimisation récurrente de la contribution de femmes scientifiques à la recherche, leur travail étant souvent attribué à leurs collègues hommes. C’est l’historienne des sciences américaine Margareth Rossiter (1944) qui, en 1993, baptisa cet effet du nom de Matilda, rendant ainsi hommage à Matilda Joslyn Gage (1826-1898), une autrice américaine féministe et abolitionniste qui a traversé le XIXe siècle en combattant toute forme d’oppression.

Elle avait, entre autres, analysé comment les hommes s’attribuaient des pensées de femmes intellectuelles. D’après Margareth Rossiter, ce phénomène est décuplé quand il s’agit de femmes scientifiques. Pour illustrer cet effet, cette exposition présente huit femmes scientifiques dont le travail a permis des avancées scientifiques spectaculaires dans leur domaine, mais qui restent trop méconnues. Parmi elles, on trouve Rosalind Franklin pour la structure en double hélice de l’ADN, Jocelyn Bell pour le premier pulsar, et Nettie Marie Stevens pour les chromosomes sexuels.

Du 15 au 29 mai – salle de la mairie à Fonbeauzard

– salle de la mairie à Fonbeauzard Horaires : lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h Gratuit

Tout public

Plus d’info sur l’expo : https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/le-qds-hors-les-murs/expos/effet-matilda/

Crédit visuel : Quai des Savoirs – Toulouse Métropole

Mairie de Fonbeauzard Pl. Simon Montariol, 31140 Fonbeauzard Fonbeauzard 31140 Haute-Garonne Occitanie

