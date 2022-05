Exposition – L’Écume du Jour

2022-05-09 – 2022-05-22 Événement accessible gratuitement sur réservation préalable Par les collégiens de Charles-Fauqueux. Des mineurs en exil ont étudié "Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne" et écrit des textes avec Roger Wallet. Ils exposent leurs créations artistiques autour de cette oeuvre.

