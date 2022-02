Exposition – Lectures Médiathèque Municipale de Fronton, 8 mars 2022, Fronton.

Exposition – Lectures

du mardi 8 mars au jeudi 7 avril à Médiathèque Municipale de Fronton

« Lectures » est une exposition de photographies en noir et blanc de l’artiste Jean-Paul Olive. On retrouve quelques photos relatives à deux grands thèmes qui ont une importance primordiale dans son œuvre : « Les enfants de la rue » et « Nous sommes tous une œuvre d’art ». Toutefois, la grande majorité des photographies ont été prises parce que l’artiste ressentait alors l’humanité du sujet et par la même sa beauté. L’humain dans l’exceptionnel ne l’intéresse pas, pour lui, seuls les gestes du quotidien font l’humain et ces « Lectures » en sont une image. Public adolescent et adulte

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Médiathèque Municipale de Fronton 36, rue Alain de Falguières 31620 Fronton Fronton Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

