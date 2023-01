Exposition, lectures et conférence : Du granit et des hommes Brusvily Brusvily Brusvily Catégories d’Évènement: Brusvily

Organisée par la bibliothèque

– Samedi :

10h-18h : exposition

11h et 16h : lectures de témoignages de femmes et d’enfants de carriers

– Dimanche :

10h-18h : exposition

15h : conférence sur le granit en Bretagne par Serj Le Maléfan (professeur d’histoire)

Avec la participation du Peuple des Carrières du Hinglé pour les photos, les outils, les vêtements…

