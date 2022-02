Exposition : L’écriture devient motif Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’évènement: île de France

En partenariat avec le Fonds d’art contemporain-Paris collections, la bibliothèque Germaine Tillion propose de découvrir deux artistes chez qui l’écriture devient motif, Pierre Di Sciullo et Annette Messager

Dans le cadre de l’opération Une oeuvre pour tous menée par le Fonds d’art contemporain-Paris Collections, la bibliothèque Germaine Tillion propose à ses lecteurs une exposition intitulée L’écriture devient motif. Pierre Di Sciullo donne forme à des écritures et chez Annette Messager, l’écriture devient motif de broderie. Pierre Di Sciullo : La série N’importenawak est une série de 12 affiches en sérigraphie sur le thème du joyeux n’importe quoi. L’idée est venue à l’artiste après avoir vu un débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, au moment des élections présidentielles de 2007. Chacune des affiches est une interpellation à redécouvrir l’ambivalence des mots, la duplicité des slogans et l’acte de lire à contretemps. C’est une ode à l’affiche urbaine comme espace de liberté. ” (…) il (Pierre Di Sciullo) a dessiné de nombreux caractères typographiques aux noms évocateurs : le Quantange, le Kouije, le Gararond, le Minimum, le Maximum, l’Amanar, le Lorette. Il donne forme à des écritures qui façonnent le contexte dans lequel elles s’exposent : la façade d’un musée, une affiche de théâtre dans le métro, le long du parcours d’un tramway. Ses œuvres prennent place dans l’environnement comme autant d’incitations et d’interpellations à redécouvrir l’acte de lire, l’ambivalence des mots, la poésie urbaine.” site des Editions Adespote éditeur de L’or de la fougue“ Annette Messager : Diplômée des Arts décoratifs de Paris, Annette Messager commence au début des années 70 une œuvre qui contribue à définir le courant des “Mythologies individuelles”- un ensemble de travaux d’artistes mettant en avant une représentation, réelle ou fictionnelle, de soi. Ses collections d’albums –Les hommes que j’aime, Ma vie illustrée – rendent compte de cette approche. Ma collection de proverbes, créée en 1974, consiste en un répertoire de proverbes sur les femmes, dont 15 exemplaires figurent dans cette édition. Annette Messager traite ironiquement ces sentences en broderie -artisanat associé principalement aux femmes et à l’univers domestique-, en en soulignant ainsi la violence misogyne. Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schloesing Paris 75016

