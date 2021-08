Langres Église de Brévoines Haute-Marne, Langres Exposition : « L’économie agricole, artisanale et commerciale autour de son Église durant la seconde moitié du XXème siècle » Église de Brévoines Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église de Brévoines Gratuit. Entrée libre.

Cette exposition présente sous la forme d’un panneau l’ensemble des activités agricoles, artisannales,et commerciales dans ce faubourg de Langres uniquement à partir de témoignages d’habitants locaux. Église de Brévoines 42 rue du Chanoine Roussel, 52200 Langres Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

