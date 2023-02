Exposition – L’Ecole et ses filles sur le chemin de l’égalité Centre social Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Exposition – L'Ecole et ses filles sur le chemin de l'égalité Centre social, 1 mars 2023, Fougères

2023-03-01 – 2023-03-11

Centre social 1 Boulevard de Groslay

Fougères

Ille-et-Vilaine A l’occasion du Printemps des Femmes et des Filles.

L’exposition «L’école & ses filles – Sur le chemin de l’égalité ?» présentée en 2019 au Musée de l’école rurale en Bretagne à Trégarvan prend le large pour aller à la rencontre du public. Ludique et colorée, elle met en lumière le chemin parcouru pour l’éducation des filles depuis la fin du 19e siècle à aujourd’hui. À l’aide de quatorze panneaux, l’exposition aborde ainsi l’histoire de la mixité, des stéréotypes à l’école et des enseignements différenciés. Elle est accompagnée de photos de classes et de photos d’objets provenant des collections du musée. +33 2 99 94 19 20 Centre social 1 Boulevard de Groslay Fougères

