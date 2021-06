Caen Musée des Beaux-Arts de Caen Caen, Calvados Exposition : L’école du regard. Caravage et les Caravagesques dans la collection Longhi Musée des Beaux-Arts de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Au début du XXe siècle, Roberto Longhi, historien d’art, redécouvre Caravage. Caravage est alors un peintre qui est peu étudié et dont on ne connait pas si bien l’oeuvre. Longhi pose un regard complètement neuf sur Caravage. Considérer comme le dernier des peintres classiques, Longhi l’envisage comme le premier peintre moderne. Il identifie la nature de la révolution picturale caravagesque; le travail sur l’ombre et la lumière ainsi que le naturalisme, sont les deux clés de voûte qui charpentent son oeuvre. Simultanéement, Roberto Longhi a constitué une collection personnelle de près de 250 tableaux, principalement dédiée aux Caravagesques. Les 44 tableaux exposés à Caen proviennent de cette collection. L’exposition présente aussi une vingtaine de dessins réalisés par Roberto Longhi qui étudiait, collectionnait et regardait, avant toute chose. Dessiner, copier est une école du regard. Ce qui fait de Longhi l’un des premiers à construire une histoire de l’art par l’observation directe des oeuvres. Roberto Longhi redécouvre Caravage au début du XXe siècle et collectionne les peintres caravagesques. Le musée expose 44 peintures de sa collection. Musée des Beaux-Arts de Caen Le château, Esplanade de la Paix, 14000 Caen Caen Centre Ancien Calvados

