EXPOSITION: L’ÉCOLE DU LIVRE BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE D’EPINAL Épinal, mardi 26 mars 2024.

EXPOSITION: L’ÉCOLE DU LIVRE BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE D’EPINAL Épinal Vosges

Vendredi

Les étudiants de 2e année présentent des ouvrages imprimés et reliés dans les ateliers de l’école. Chacun a pris en charge la conception et la réalisation de formes éditoriales singulières classiques ou surprenantes.

Ces ouvrages, imprimés et reliés dans les ateliers de l’ÉSAL, offrent une grande diversité, tant dans leur forme que dans leur contenu, reflétant la richesse de ces jeunes artistes émergents. Avec des tons humoristiques, originaux ou engagés, ces travaux invitent à explorer leurs images et à partager leurs mots.

_

Lecture performée à 16h le 18 avrilTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 13:00:00

fin : 2024-05-10 18:30:00

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE D’EPINAL 48 Rue Saint-Michel, 88000 Épinal

Épinal 88000 Vosges Grand Est

L’événement EXPOSITION: L’ÉCOLE DU LIVRE Épinal a été mis à jour le 2024-04-03 par OT EPINAL ET SA REGION