Exposition – L’école de Janine Soyez au travers de la poésie Frévent Frévent Catégorie d’évènement: Frévent

Exposition – L’école de Janine Soyez au travers de la poésie Frévent, 1 septembre 2022, Frévent. Exposition – L’école de Janine Soyez au travers de la poésie 12 rue du Président Wilson Frévent

2022-09-01 – 2022-09-30

12 rue du Président Wilson Frévent Pas-de-Calais Frévent Venez découvrir l’univers de l’école d’antan des années 30 aux années 70 ! nAu programme : les enseignements, le vieux matériel scolaire, poèmes de souvenirs d’écoliers. nLe 29 septembre, venez participer à l’après-midi récréative avec lecture publique de poèmes et des jeux pour tester vos connaissances: loto, dominos, jeu des 7 erreurs, memory game,…. Venez nombreux vous amuser ! v.maillard2@laposte.net Venez découvrir l’univers de l’école d’antan des années 30 aux années 70 ! nAu programme : les enseignements, le vieux matériel scolaire, poèmes de souvenirs d’écoliers. nLe 29 septembre, venez participer à l’après-midi récréative avec lecture publique de poèmes et des jeux pour tester vos connaissances: loto, dominos, jeu des 7 erreurs, memory game,…. Venez nombreux vous amuser ! 12 rue du Président Wilson Frévent

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégorie d’évènement: Frévent Autres Lieu Frévent Adresse 12 rue du Président Wilson Ville Frévent lieuville 12 rue du Président Wilson Frévent

Frévent Frévent https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frevent/

Exposition – L’école de Janine Soyez au travers de la poésie Frévent 2022-09-01 was last modified: by Exposition – L’école de Janine Soyez au travers de la poésie Frévent Frévent 1 septembre 2022

Frévent