Ceilloux Centre de Loisirs Ceilloux, Puy-de-Dôme Exposition “L’école d’ autrefois” suivis d’une dictée Centre de Loisirs Ceilloux Catégories d’évènement: Ceilloux

Puy-de-Dôme

Exposition “L’école d’ autrefois” suivis d’une dictée Centre de Loisirs, 21 novembre 2021, Ceilloux. Exposition “L’école d’ autrefois” suivis d’une dictée

Centre de Loisirs, le dimanche 21 novembre à 14:00 Inscription: 1 euro

Le dimanche 21 novembre, à 14h exposition ” L’école d’autrefois” suivie d’une dictée à 15h. Après la dictée un goûter sera proposé. Centre de Loisirs Ceilloux Ceilloux Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ceilloux, Puy-de-Dôme Autres Lieu Centre de Loisirs Adresse Ceilloux Ville Ceilloux lieuville Centre de Loisirs Ceilloux