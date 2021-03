Guérande Intra muros 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Exposition: Lèche Vitrines Intra muros 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Exposition: Lèche Vitrines

Retrouvez mes peintures dans une exposition atypique et solidaire ! Cette exposition peut se découvrir de la rue, car toutes mes toiles se trouveront dans les vitrines des commerces de la ville ! Une trentaine d'oeuvres transformeront votre sortie en ville en « sortie musée » ! N'hésitez pas non plus à pousser les portes de tous ces artisans pour découvrir leur travail . Ils sont nombreux à avoir jouer le jeu : Vêtements et accessoires, coiffeurs, magasins de jouets, salon de thé, boulanger, opticien, restaurant, magasin bio, pharmacie … ! Je vous souhaite une merveilleuse balade artistique dans les rues de Guérande et je remercie les commerçants pour cette collaboration !

2021-02-24T09:00:00 2021-02-24T19:00:00;2021-02-25T09:00:00 2021-02-25T19:00:00;2021-02-26T09:00:00 2021-02-26T19:00:00;2021-02-27T09:00:00 2021-02-27T19:00:00;2021-02-28T09:00:00 2021-02-28T19:00:00;2021-03-01T09:00:00 2021-03-01T19:00:00;2021-03-02T09:00:00 2021-03-02T19:00:00;2021-03-03T09:00:00 2021-03-03T19:00:00;2021-03-04T09:00:00 2021-03-04T19:00:00;2021-03-05T09:00:00 2021-03-05T19:00:00;2021-03-06T09:00:00 2021-03-06T19:00:00;2021-03-07T09:00:00 2021-03-07T19:00:00;2021-03-08T09:00:00 2021-03-08T19:00:00;2021-03-09T09:00:00 2021-03-09T19:00:00;2021-03-10T09:00:00 2021-03-10T19:00:00

