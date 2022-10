EXPOSITION : L’eau une ressource vitale, 14 octobre 2022, .

EXPOSITION : L’eau une ressource vitale



2022-10-14 – 2022-11-16

Découvrez 19 images légendées réalisées par Yann Arthus-Bertrand et des photographes partenaires convaincus de l’importance des enjeux environnementaux. Destinés à provoquer la réflexion et le dialogue, les textes doivent permettre d’aborder les différentes formes de l’eau, ses utilisations et sa préservation en tant que ressource vitale, tant sur le plan écologique que géographique, historique, social ou économique.

Sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque.

