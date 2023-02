Exposition L’eau en stock Médiathèque de Verrières Mazerolles Mazerolles Catégories d’Évènement: Mazerolles

Exposition L'eau en stock
11 avril 2023
Médiathèque de Verrières
2 Place de Coume
Mazerolles
Vienne

Vienne Mazerolles L’eau est aujourd’hui un enjeu majeur de la planète. Elle doit être économisée et subir le moins possible de pollutions. L’exposition nous présente divers aspects souvent abordés en éducation à l’environnement. Exposition sur les ressources en eau que possède notre planète et comment les préserver. +33 5 49 39 69 41 Espace Mendès France

