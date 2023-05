Exposition « L’eau, ça turbine ! » au Pavillon de l’eau, 12 mars 2023, .

Le dimanche 11 juin 2023

de 11h00 à 18h00

Le dimanche 04 juin 2023

de 11h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Proposée par l’Université Paris Sciences & Lettres (PSL) en partenariat avec Eau de Paris, « L’eau, ça turbine ! » invite scientifiques et chercheurs à explorer la relation de l’homme à cet élément central de toutes les civilisations : l’eau.

Le parcours thématique sur l’eau liquide propose aux visiteurs de découvrir machines à eau, maquettes interactives, ouvrages historiques, objets de collection et travaux de chercheurs à travers lesquels sont abordées les caractéristiques physiques de l’eau liquide, une petite molécule simple aux propriétés exceptionnelles capable de se transformer.

Les pouvoirs de ce fluide constituent alors le cœur de l’exposition : source motrice, capable de produire de l’énergie, force sculptrice, creusant et sillonnant les paysages, fluide caloporteur à même de répandre le chaud et le froid et liquide indispensable à la vie terrestre.

« L’eau, ça turbine ! » aborde enfin les thèmes de la répartition inégale de l’eau à la surface de notre Terre ainsi que les enjeux économiques et géopolitiques autour de cette ressource précieuse.

Pavillon de l’eau

