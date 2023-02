Exposition : Léa Boucher Médiathèque municipale Ainay-le-Château OTI Vallée du Coeur de France Ainay-le-Château Catégories d’Évènement: Ainay-le-Château

Allier Ainay-le-Château Léa BOUCHER est une artiste peintre installée depuis 2 ans dans l’Allier.

Elle a emporté dans ses valises une foule de souvenirs, qu’elle met en couleurs sur la toile et nous les propose en 20 tableaux. Médiathèque municipale 4 Place du Champs de Foire Ainay-le-Château

