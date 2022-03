Exposition “Le voyage immobile” d’André Boubounelle Pont-l’Évêque, 19 mars 2022, Pont-l'Évêque.

Exposition “Le voyage immobile” d’André Boubounelle Place du Tribunal Les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque Pont-l’Évêque

2022-03-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00 Place du Tribunal Les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque

Pont-l’Évêque Calvados

L’Espace Culturel accueille les œuvres d’André Boubounelle, né en 1962 et diplômé de l’école supérieure des Beaux-Arts à Paris en 1983, est pensionnaire et primé de la Casa Velazquez, de 1991 à 1993 et obtient le prix de la fondation Wildenstein en 1993.

André Boubounelle est un peintre contemporain qui vit dans la campagne Grosrouvre dans les Yvelines. Sa peinture, figurative, expressive va à l’essentiel : elle nous livre un rapport harmonieux de l’homme à la nature.

André Boubounelle ne sublime pas le paysage. Que ce soit un paysage de ville ou des champs, il nous le livre dans sa simplicité. C’est ce que nous proposons dans l’exposition de ses peintures et des pochages réalisées au pastel.

A l’occasion de l’exposition, les éditions Conférences publient un livre signé par Arnaud Clément et Alain Madeleine Perdrillat.

lesdominicaines@pontleveque.fr +33 2 31 64 89 33 https://www.pontleveque.fr/

