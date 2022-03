EXPOSITION LE VOYAGE EN ITALIE DE LOUIS GAUFFIER Montpellier, 7 mai 2022, Montpellier.

2022-05-07 – 2022-09-04

Montpellier Hérault

Ne manquez pas l’exposition “Le Voyage en Italie de Louis Gauffier ” du 7 mai au 4 septembre 2022 !

Cette exposition d’été au musée Fabre, organisée en collaboration avec le musée Sainte-Croix de Poitiers, est la première consacrée à la carrière de Louis Gauffier, peintre de la fin de XVIIIe siècle.

Né à Poitiers en 1762, Louis Gauffier est de ces artistes européens pour qui l’Italie fut une terre d’élection. Vainqueur du Prix de Rome en 1784, il découvre la Ville Eternelle et ses vestiges, puis Florence et la Toscane à partir de 1793, jusqu’à son décès précoce en 1801.

Le peintre déploie son art aussi bien dans les sujets mythologiques que bibliques, les portraits et le paysage. À l’orée du XIXe siècle, il propose des formules nouvelles d’une grande originalité, intimes et poétiques, qui le distinguent de ses contemporains.

Le charme singulier de ses toiles explique la riche représentation du peintre dans les musées français et internationaux, qui soutiennent par leur prêts l’exposition du musée Fabre : musée des Offices à Florence, Kenwood House à Londres, National Gallery of Scotland à Edimbourg, Nationalmuseum à Stockholm, Philadelphia Museum of Art, Minneapolis Art Institute, Fine Art Museums à San Francisco, National Gallery of Victoria à Melbourne.

C’est en Italie, à Rome puis à Florence, que Louis Gauffier et François-Xavier Fabre devinrent camarade et amis. Le soin avec lequel Fabre recueilli des œuvres de son ami après son décès précoce explique aujourd’hui la très belle représentation de Gauffier au musée de Montpellier, dont l’exposition permettra de découvrir la richesse de sa carrière.

Le parcours de l’exposition

L’exposition montre à travers des sections chronologiques et thématiques l’évolution de la carrière de Gauffier, aussi bien dans le langage néoclassique qu’il développe dans ses peintures d’histoire, marquées par une grande curiosité archéologique comme par un sentimentalisme doux, ou encore dans son goût novateur pour le paysage, mettant en scène l’aristocratie européenne du Grand Tour partant à la découverte de la Toscane.

Cette rétrospective mettra également l’artiste en perspective avec ses contemporains, qu’il s’agisse de ses camarades français, Drouais, Gagneraux et surtout Fabre, mais également avec le contexte artistique italien profondément marqué par des peintres issus de toute l’Europe et dans lequel s’inscrit Gauffier, notamment dans ses portraits et ses paysages. C’est à une véritable découverte de l’Italie du Grand Tour que le visiteur sera convié.

