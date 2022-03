EXPOSITION “LE VITRAIL, L’ART DE LA COULEUR” Parthenay, 1 avril 2022, Parthenay.

EXPOSITION “LE VITRAIL, L’ART DE LA COULEUR” CIAP 28 Rue du Château Parthenay

2022-04-01 – 2022-10-31 CIAP 28 Rue du Château

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay

EUR Venez découvrir l’exposition “Le vitrail, l’art de la couleur” !

Le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir les vitraux des églises du territoire de Parthenay-Gâtine, grâce à de belles reproductions, dans le cadre d’une exposition colorée et ludique, au CIAP ! Axée sur le thème de la couleur, cette plongée dans l’histoire locale, à travers ces œuvres soigneusement réalisées par les maître-verriers, interpellera vos sens et émotions tout au long de la visite.

Horaires d’ouverture

> Du 22 mai au 30 octobre :

Du mardi au jeudi : 14h-18h

Vendredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h

> Du 1er juillet au 31 août :

Du lundi au samedi : 10h-13h / 14h-18h

+33 5 49 94 90 63

CIAP 28 Rue du Château Parthenay

