EXPOSITION ‘LE VENT ENFLAMME LA ROCHE’ LA PLOMBERIE Épinal, samedi 9 mars 2024.

EXPOSITION ‘LE VENT ENFLAMME LA ROCHE’ LA PLOMBERIE Épinal Vosges

La Lune en Parachute présente l’exposition « Le vent enflamme la roche » de Mathieu Boisadan

Du 09 mars au 21 avril 2024

Sous nos pieds les mots et les bruits bruissent un paysage; une montagne

s’impose sereinement dans le silence; le vent érige des bruits continus et

lancinants; les corps s’accrochent aux sentiers; rien ne vibre ; les reflets de

l’eau convoquent le regard; les ombres guident nos foulées; les sons vibrent ;

le vent anime les couleurs; nos gestes et nos yeux construisent nos pensées; une

promenade incarne ma peinture… MBTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

LA PLOMBERIE 46 bis rue Saint Michel

Épinal 88000 Vosges Grand Est

