EXPOSITION " LE VÉCU DES HABITANTS DE CHAUDRON-EN-MAUGES EN 39/45″ Montrevault-sur-Èvre, 11 novembre 2021, Montrevault-sur-Èvre. CHAUDRON-EN-MAUGES 10 Allée Joseph Fouche

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Montrevault-sur-Èvre L’association de Sauvegarde du patrimoine caldéronnais Cette manifestation a reçu le label Année mémorielle 2020 sur décision du préfet du Maine-et-Loire et bénéficie d’une subvention du ministère de la Défense au titre du soutien aux actions historiques locales.

Autour d’une présentation d’affiche originale de propagande durant cette période, L’association de Sauvegarde du patrimoine caldéronnais présente une exposition qui retrace la vie du village sous l’occupation allemande : la mobilisation, les soldats morts pour la France, l’arrivée des troupes allemandes, les prisonniers, les réquisitionnés STO, la relève, la résistance locale, les rationnements. Toutes les contraintes vécues durant cette période de souffrance. Découvrez le vécu des habitants de Chaudron-en-Mauges sous l’occupation 39/45 patrimoinecalderonnais@orange.fr L’association de Sauvegarde du patrimoine caldéronnais Cette manifestation a reçu le label Année mémorielle 2020 sur décision du préfet du Maine-et-Loire et bénéficie d’une subvention du ministère de la Défense au titre du soutien aux actions historiques locales.

Autour d'une présentation d'affiche originale de propagande durant cette période, L'association de Sauvegarde du patrimoine caldéronnais présente une exposition qui retrace la vie du village sous l'occupation allemande : la mobilisation, les soldats morts pour la France, l'arrivée des troupes allemandes, les prisonniers, les réquisitionnés STO, la relève, la résistance locale, les rationnements. Toutes les contraintes vécues durant cette période de souffrance.

Catégories d'évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre