Exposition : le Vast(e) monde d’Emilie, 15 novembre 2022, .

Exposition : le Vast(e) monde d’Emilie



2022-11-15 – 2023-01-14

Émilie Vast joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Elle met en scène plantes et animaux dans des illustrations stylisées, douces et poétiques.

