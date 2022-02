Exposition : « Le travail sous toutes ces coutures » université Lyon 2 – 65 av. P. Mendes France, 1 mars 2022, Bron.

du mardi 1 mars au jeudi 31 mars à université Lyon 2 – 65 av. P. Mendes France

Exposition « Le travail sous toutes ces coutures » ————————————————– La recherche du collectif CRAVAT (Consortium de Recherche Autour du Vêtement Au Travail) est le fruit de la rencontre du photographe David Desaleux avec des sociologues et des juristes, et de la conviction que la fenêtre que propose la photographie peut ouvrir de réelles perspectives pour co-produire et diffuser les savoirs des sciences sociales. L’ambition est de dresser un éventail des diverses réalités professionnelles en utilisant le vêtement comme catalyseur de normes et de contraintes qui en découlent. Il s’agit de traiter du vêtement au travail sous toutes ses coutures tout en rendant visible les coulisses de cette recherche-création. L’exposition est vue comme une porte d’entrée sur le sujet du travail, de ses mutations, et des représentations que nous en avons. [Plus d’infos :](https://www.univ-lyon2.fr/recherche/agenda-scientifique/le-travail-sous-toutes-ses-coutures-1) [[https://www.univ-lyon2.fr/recherche/agenda-scientifique/le-travail-sous-toutes-ses-coutures-1](https://www.univ-lyon2.fr/recherche/agenda-scientifique/le-travail-sous-toutes-ses-coutures-1)](https://www.univ-lyon2.fr/recherche/agenda-scientifique/le-travail-sous-toutes-ses-coutures-1)

université Lyon 2 – 65 av. P. Mendes France 69500 Bron Métropole de Lyon



