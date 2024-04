Exposition Le Travail des femmes en milieu rural Azay-le-Rideau, samedi 6 avril 2024.

Exposition Le Travail des femmes en milieu rural Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Vendredi

L’exposition retrace l’évolution de la place des femmes dans le travail rural, des années 50 à nos jours, à travers six panneaux informatifs et des témoignages audiovisuels. Elle met en lumière les droits, les statuts et les défis rencontrés par les femmes dans leur quête d’égalité.

L’exposition retrace l’évolution de la place des femmes dans le travail rural, des années 50 à nos jours, à travers six panneaux informatifs et des témoignages audiovisuels. Elle met en lumière les droits, les statuts et les défis rencontrés par les femmes dans leur quête d’égalité et de reconnaissance professionnelles. L’initiative, réalisée en partenariat avec la Maison des Jeunes (MJC) d’Azay-le-Rideau-Cheillé et des étudiants en BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux, s’appuie sur les archives de l’ex fédération associative PETRI et des témoignages locaux. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-18

13 Place de la République

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mediathequelacanopee@azaylerideau.fr

L’événement Exposition Le Travail des femmes en milieu rural Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2024-04-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme