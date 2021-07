Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Exposition « Le trait de la séduction » Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Si les Clouet de Chantilly sont très célèbres, on connaît moins le reste de la collection de dessins français de la Renaissance du musée Condé.

Primatice, Nicolò dell’Abate, Jean Cousin, Baptiste Pellerin : tous les grands noms de l’École de Fontainebleau, née des chantiers décoratifs commandés par François Ier au château de Fontainebleau, y sont remarquablement représentés. C’est l’histoire du développement de cette nouvelle esthétique qui est au cœur d’une exposition qui fait la part belle à des feuilles, dont la plupart n’ont jamais été montrées et qui pourtant sont essentielles dans l’histoire de l’art de la Renaissance française. Informations pratiques

Cabinet d'Arts Graphiques dans le château

